В Британии назвали стоимость расследования дела Скрипалей

Полиция потратила почти 13 млн долларов на расследование дела Скрипалей

Британская полиция потратила почти 13 млн долларов (более 10 млн фунтов стерлингов) на расследование отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, а также на расследование инцидента в Эймсбери. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что почти 9 млн долларов потратили на привлечение специалистов из других служб,, еще 1,7 млн долларов ушло на сверхурочную работу полиции графства Уилтшир. Остальные расходы связаны с утилизацией и заменой полицейских авто, которые могли подвергнуться заражению опасным веществом.

В то же время, The Guardian уточняет, что в данную сумму не входят расходы Скотленд-Ярда. Также сообщается, что полиция Уилтшира рассчитывает, что британское правительство покроет все расходы.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что российская разведка причастна к отравлению Скрипалей в Солсбери. Также сообщалось, что британские правоохранители близки к тому, чтобы конкретных исполнителей.

Накануне также стало известно, что Государственный департамент США принял решение о вводе новых санкций против России из-за дела Скрипалей.