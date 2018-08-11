Неподалік від британського Солсбері стався вибух, є жертви

Один чоловік загинув, ще один госпіталізований

Неподалік від міста Солсбери (Велика Британія) в Уїлтширі стався вибух на заводі з виробництва вибухових речовин. В результаті загинула одна людина, повідомляє The Sun.

Відзначається, що ще один потерпілий госпіталізований в критичному стані. Відомо, що завод знаходиться за 5 км від секретної лабораторії Porton Down Міністерства оборони Великъ Британії.

Як повідомили в прес-службі поліції Уїлтшир, вибух стався близько 17:00 за місцевим часом. На місці події працюють шість пожежних машин. Вогонь на даний момент вже погасили. Причини вибуху з'ясовуються.

Нагадаємо, як стало відомо 10 серпня 2018 року, британська поліція витратила майже 13 млн доларів (понад 10 млн фунтів стерлінгів) на розслідування отруєння колишнього подвійного агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері. Також в цю суму входить розслідування інциденту у Еймсбері.