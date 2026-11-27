Базовий сценарій пенсійної реформи, над яким працює уряд, потребує близько 170 млрд гривень додаткових виплат щороку. Наразі це є непідйомною сумою для держави.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький розповів під час виступу у Верховній Раді на годині запитань до уряду.
"Щодо пенсійної реформи - ми усвідомлюємо ми в уряді, що потрібно шукати рішення, проводити пенсійну реформу та підвищувати пенсії? Безумовно, так", - сказав Корецький.
Він зазначив, що уряд прорахував різні сценарії. Базовий формат пенсійної реформи, над яким сьогодні працює уряд і який планує доопрацювати найближчим часом, передбачає близько 170 млрд гривень додаткових виплат щороку.
"Наразі це непідйомна сума, тому шукаємо компромісне рішення, яке все-таки дасть змогу крок за кроком рухатися в цьому напрямку",
Нагадаємо, за словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, майбутня пенсійна реформа в Україні базуватиметься на трискладовій системі, яка охоплює солідарні виплати, професійні пенсії та накопичення.
Також раніше ми повідомляли, що мінімальну пенсію в Україні планують підняти до 6-7 тисяч гривень. Для цього змінять формулу нарахування й запустять накопичувальний рівень.