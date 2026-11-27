"Щодо пенсійної реформи - ми усвідомлюємо ми в уряді, що потрібно шукати рішення, проводити пенсійну реформу та підвищувати пенсії? Безумовно, так", - сказав Корецький.

Він зазначив, що уряд прорахував різні сценарії. Базовий формат пенсійної реформи, над яким сьогодні працює уряд і який планує доопрацювати найближчим часом, передбачає близько 170 млрд гривень додаткових виплат щороку.