Базовий сценарій пенсійної реформи, над яким працює уряд, потребує близько 170 млрд гривень додаткових виплат щороку. Наразі це є непідйомною сумою для держави.

Як повідомляє РБК-Україна , про це прем'єр-міністр України Сергій Корецький розповів під час виступу у Верховній Раді на годині запитань до уряду.

"Щодо пенсійної реформи - ми усвідомлюємо ми в уряді, що потрібно шукати рішення, проводити пенсійну реформу та підвищувати пенсії? Безумовно, так", - сказав Корецький.

Він зазначив, що уряд прорахував різні сценарії. Базовий формат пенсійної реформи, над яким сьогодні працює уряд і який планує доопрацювати найближчим часом, передбачає близько 170 млрд гривень додаткових виплат щороку.