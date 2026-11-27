Базовый сценарий пенсионной реформы, над которым работает правительство, требует около 170 млрд гривен дополнительных выплат ежегодно. Сейчас это неподъемная сумма для государства.

Как сообщает РБК-Украина , об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал во время выступления в Верховной Раде на часе вопросов к правительству.

"О пенсионной реформе - мы осознаем мы в правительстве, что нужно искать решения, проводить пенсионную реформу и повышать пенсии? Безусловно, да", - сказал Корецкий.

Он отметил, что правительство просчитало разные сценарии. Базовый формат пенсионной реформы, над которым сегодня работает правительство и планирует доработать в ближайшее время, предусматривает около 170 млрд гривен дополнительных выплат ежегодно.