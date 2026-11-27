"Неподъемная сумма": Корецкий рассказал, что тормозит запуск пенсионной реформы
Базовый сценарий пенсионной реформы, над которым работает правительство, требует около 170 млрд гривен дополнительных выплат ежегодно. Сейчас это неподъемная сумма для государства.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал во время выступления в Верховной Раде на часе вопросов к правительству.
"О пенсионной реформе - мы осознаем мы в правительстве, что нужно искать решения, проводить пенсионную реформу и повышать пенсии? Безусловно, да", - сказал Корецкий.
Он отметил, что правительство просчитало разные сценарии. Базовый формат пенсионной реформы, над которым сегодня работает правительство и планирует доработать в ближайшее время, предусматривает около 170 млрд гривен дополнительных выплат ежегодно.
"Пока это неподъемная сумма, поэтому ищем компромиссное решение, которое все же позволит шаг за шагом двигаться в этом направлении",
Напомним, по словам министра социальной политики Дениса Улютина, предстоящая пенсионная реформа в Украине будет базироваться на трехсложной системе, охватывающей солидарные выплаты, профессиональные пенсии и накопления.
Также ранее сообщалось, что минимальную пенсию в Украине планируют поднять до 6-7 тысяч гривен. Для этого изменят формулу начисления и запустят накопительный уровень.