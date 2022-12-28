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Непереможний американець потрапив за ґрати за 11 днів до титульного бою

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Флорида, Середа 28 грудня 2022 14:31
Непереможний американець потрапив за ґрати за 11 днів до титульного бою Фото: Майк Тайсон і Джервонта Девіс (facebook.com/GervontaTankDavis)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу за версією WBA в напівсередній вазі Джервонта Девіс опинився у буцегарні. Американський боксер був затриманий в окрузі Бровард (штат Флорида).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TMZ.

У ніч проти вівторка, 27 грудня, поліція арештувала 28-річного спортсмена. На 8 січня у нього запланований захист чемпіонського пояса.

Девіс опинився у в'язниці через побиття людини. Правоохоронці затримали американця у справі щодо сімейного насильства. Інші подробиці інциденту, що спричинився до арешту зірки, наразі невідомі. Зокрема, ім'я жертви боксера.

Четвертий захист титулу WBA Девісом запланований на січень. Суперником американця стане домініканський боксер Ектор Луїс Гарсія. Заради поєдинку той навмисне набрав вагу та піднявся з другого напівлегкого дивізіону.

Девіс – непереможний боксер, який бився у напівлегкій, другій напівлегкій, легкій і першій напівсередній вагових категоріях. Із 2021 року він контролює чемпіонський пояс у першій напівсередній вазі. Усього в ринзі американець провів 27 поєдинків, 25 із яких завершив нокаутом.

До слова, раніше WBA повернула боксерів із РФ і Білорусі до актуальних рейтингів.

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