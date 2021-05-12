В Непале застряли более 100 украинцев. Их могут вывезти спецрейсами

По состоянию на сегодня более 100 украинцев застряли в Непале в связи с ограничением на международные полеты. Их могут вывезти специальными рейсами, которые организовывают другие страны.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.
По его словам, на территории Непала вынужденно остаются 107 граждан Украины. Это в основном альпинисты и туристы. Из них 45 человек разместились в гостиницах Катманду, остальные находятся в горной местности
"У четырех украинцев обнаружен COVID-19, им оказывается необходимая помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - отметил Николенко.
Связь с ними поддерживается через посольство Украины в Индии и туристические компании. Для них и их родственников работает "горячая линия" МИД Украины: 044 238-16-57, 044 238-15-88.
"Сейчас прорабатывается возможность выезда украинцев на репатриационных рейсах иностранных государств. По имеющейся информации, запрос на получение разрешения непальской стороны на выполнение чартерных рейсов в Непал подала авиакомпания Turkish Airlines. Держим это дело на контроле", - добавил Николенко.
Украинская сторона также обратилась к индийскому правительству с просьбой разрешить транзит граждан по территории Индии.
Напомним, подробнее о ситуации РБК-Украина писало в материале "Оставаться крайне опасно". Украинцы застряли в Непале: что известно".
До этого сообщалось, что среди альпинистов на Эвересте фиксируются случаи COVID-19.