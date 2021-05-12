В Непале застряли более 100 украинцев. Их могут вывезти спецрейсами

По его словам, на территории Непала вынужденно остаются 107 граждан Украины. Это в основном альпинисты и туристы. Из них 45 человек разместились в гостиницах Катманду, остальные находятся в горной местности

"У четырех украинцев обнаружен COVID-19, им оказывается необходимая помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - отметил Николенко.

Связь с ними поддерживается через посольство Украины в Индии и туристические компании. Для них и их родственников работает "горячая линия" МИД Украины: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

"Сейчас прорабатывается возможность выезда украинцев на репатриационных рейсах иностранных государств. По имеющейся информации, запрос на получение разрешения непальской стороны на выполнение чартерных рейсов в Непал подала авиакомпания Turkish Airlines. Держим это дело на контроле", - добавил Николенко.

Украинская сторона также обратилась к индийскому правительству с просьбой разрешить транзит граждан по территории Индии.