У Непалі застрягли понад 100 українців. Їх можуть вивезти спецрейсами

За його словами, на території Непалу вимушено залишаються 107 громадян України. Це в основному альпіністи і туристи. З них 45 осіб розмістилися в готелях Катманду, інші знаходяться в гірській місцевості

"У чотирьох українців виявлено COVID-19, їм надається необхідна допомога. Стан їх здоров'я задовільний", - зазначив Ніколенко.

Зв'язок з ними підтримується через посольство України в Індії та туристичні компанії. Для них та їхніх родичів працює "гаряча лінія" МЗС України: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

"Зараз опрацьовується можливість виїзду українців на репатріаційних рейсах іноземних держав. За наявною інформацією, запит на отримання дозволу непальської сторони на виконання чартерних рейсів до Непалу подала авіакомпанія Turkish Airlines. Тримаємо цю справу на контролі", - додав Ніколенко.

Українська сторона також звернулася до індійського уряду з проханням надати дозвіл на транзит громадян територією Індії.