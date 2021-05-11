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МИД: в Непале остаются 80 украинцев, у них нет возможности вылететь из страны

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 12:49
МИД: в Непале остаются 80 украинцев, у них нет возможности вылететь из страны Фото: большинство украинцев остаются в горах (wikimedia.by/Luca Galuzzi)
Автор: РБК-Украина

В Непале пока остается 80 украинских туристов. Большинство из них сейчас находятся в горах.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Радио Свобода".

Сейчас со всеми гражданами установлена связь непосредственно или через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры.

"Создана отдельная группа в социальных сетях для оперативной коммуникации. Обращений граждан о наличии проблем с жильем или питанием в украинское дипучреждение не поступало", - сообщили в МИД.

Как известно, Непал приостановил международные авиаперевозки до 14 мая 2021 года. Кроме того, украинские авиаперевозчики не имеют лицензий на осуществление полетов в Непал из-за высокогорной местности.

Посольству и почетному консульству в Непале поручено отслеживать возможную организацию спецрейсов других стран.

Ранее сообщалось, что в лагере альпинистов на Эвересте в Непале фиксируют больных с симптомами COVID-19. Работники базового лагеря рассказали о 17 подтвержденных случаях коронавирусной болезни у жителей лагеря.

Напомним, в прошлом году власти Непала закрыли доступ к Эвересту из-за обнаружения случая коронавируса.

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