В Непале автобус с индуистскими паломниками упал в пропасть, есть жертвы

Иллюстративное фото (aninews.in)

На месте погибли 14 человек, 18 пассажиров получили ранения

В Непале автобус с индуистскими паломниками съехал с шоссе и упал в пропасть. Об этом сообщили в местной полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

На месте погибли 14 человек 18 пассажиров получили ранения.

Отмечается, что автобус с 32 пассажирами упал в пропасть глубиной 70 метров примерно в 80 километрах к северо-востоку от столицы Непала Катманду.

Пассажиры автобуса возвращались из паломничества к индуистского храма Калинчок Бхагавати, который лежит на высоте почти 4000 м в районе Долакха.

Напомним, 1 декабря в Тунисе 22 человека погибли и 21 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом. Он перевернулся и съехал в кювет. В нем находились 43 человека, 22 из них погибли, 21 получил ранения. Автобус ехал из столицы Туниса, принадлежал одному из частных туристических агентств.

Также РБК-Украина писало, что утром 1 декабря в российском Забайкальском крае на 60-м километре дороги Могойтуй-Сретенськ пассажирский автобус из-за лопнутого колеса слетел с моста и упал в реку. Тогда было известно, что в результате аварии погибли 15 человек и еще 18 пострадали. В автобусе на момент инцидента находились 44 человека. Позже в российской полиции заявили о 19 погибших.

Кроме того, еще одна авария автобуса произошла в Аргентине 28 ноября. В 160 км от Буэнос-Айреса перевернулся школьный автобус, в котором находились 43 ребенка и 10 взрослых. В результате инцидента погибли 2 ребенка.