"Неожиданное заявление". Россия предлагала открыть КПВВ на Донбассе, но с условием

"Они выступили с неожиданным заявлением. Сначала оно показалось оптимистичным", - отметил он.

Он пояснил, что предлагалось с 30 декабря по 10 января открыть все КПВВ, если Украина признает документы о вакцинации и российскую вакцину. В то же время он подчеркнул, что вопрос российских вакцин - это не компетенция ТКГ.

Гармаш также расценил признание таких документов как субъективизацию так называемых "ЛДНР" как стороны конфликта.

"Поэтому это невыполнимое требование… Мы предложили без разных требований открыть все КПВВ. Мы готовы были это сделать и сегодня (23 декабря, - ред.). Но та сторона снова подвела вопрос открытия КПВВ к выполнению их де-факто политических требований", - добавил он.