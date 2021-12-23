"Несподівана заява". Росія пропонувала відкрити КПВВ на Донбасі, але з умовою

"Вони виступили з несподіваною заявою. Спочатку вона здалася оптимістичною", - зазначив він.

Він пояснив, що пропонувалося з 30 грудня по 10 січня відкрити всі КПВВ, якщо Україна визнає документи про вакцинацію і російську вакцину. У той же час він підкреслив, що питання російських вакцин - це не компетенція ТКГ.

Гармаш також розцінив визнання таких документів як суб'єктивізацію так званих "ЛДНР" як сторони конфлікту.

"Тому це нездійсненна вимога... Ми запропонували без різних вимог відкрити всі КПВВ. Ми готові були це зробити і сьогодні (23 грудня, - ред.). Але та сторона знову підвела питання відкриття КПВВ до виконання їх де-факто політичних вимог", - додав він.