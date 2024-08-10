Неофіційне працевлаштування: які штрафи передбачені для роботодавців

Що таке трудовий договір і чому він важливий

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (КЗпП), трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем, яка визначає обов’язки працівника та умови праці. Трудовий договір є ключовим документом, що забезпечує правовий захист працівника, гарантує виплату заробітної плати та забезпечує належні умови праці.

Роботодавець має право допустити працівника до роботи лише після укладення з ним трудового договору і повідомлення відповідних державних органів про прийняття такого працівника на роботу. Якщо цього не зроблено, роботодавець порушує законодавство.

"За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) на роботодавця очікує штраф у 10-кратному розмірі мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Станом на зараз це – 80 000 грн", – каже Єлизавета Коць.

Вона звертає увагу, що штрафи накладаються територіальними управліннями Державної служби України з питань праці (Держпраці).

Особливості проведення перевірок під час воєнного стану

Під час воєнного стану Держпраці має право проводити лише позапланові перевірки. Вони здійснюються у випадках, коли є звернення працівника або профспілки, доручення Прем’єр-міністра України, рішення суду, звернення від обласної або Київської міської військової адміністрації, або у випадку невиконання приписів про усунення порушень.

Після проведення позапланової перевірки Держпраці видає припис про усунення порушень. Якщо роботодавець виконає цей припис в повному обсязі і в установлені строки, штрафи не застосовуються.

Як діяти працівнику у разі порушення його прав

Якщо вас допустили до роботи, але відмовилися укласти трудовий договір, ви маєте право звернутися до територіального управління Держпраці з письмовим зверненням про проведення перевірки. Також ви можете подати позов до суду про встановлення факту трудових відносин, говорить Єлизавета Коць.

Для підтвердження факту трудових відносин у суді важливо мати докази – письмові, фото, відео, аудіозаписи або свідчення свідків, що підтверджують вашу роботу на користь роботодавця. У разі задоволення позову суд зобов’яже роботодавця оформити трудові відносини та зробити відповідні записи в трудову книжку.