Неофициальное трудоустройство: какие штрафы предусмотрены для работодателей

Что такое трудовой договор и почему он важен

Согласно статье 21 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем, определяющее обязанности работника и условия труда. Трудовой договор является ключевым документом, который обеспечивает правовую защиту работника, гарантирует выплату заработной платы и обеспечивает надлежащие условия труда.

Работодатель имеет право допустить человека к работе только после заключения с ним трудового договора и извещения соответствующих государственных органов о принятии такого работника на работу. Если это не сделано, работодатель нарушает законодательство.

"За фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта) работодателя ожидает штраф в 10-кратном размере минимальной зарплаты, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. По состоянию на данный момент это - 80 000 грн", - говорит Елизавета Коць.

Она обращает внимание, что штрафы налагаются территориальными управлениями Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда).

Особенности проведения проверок во время военного положения

Во время военного положения Гоструда имеет право проводить только внеплановые проверки. Они осуществляются в случаях, когда есть обращение работника или профсоюза, поручение Премьер-министра Украины, решение суда, обращение от областной или Киевской городской военной администрации или в случае невыполнения предписаний об устранении нарушений.

После проведения внеплановой проверки Гоструда выдает предписание об устранении нарушений. Если работодатель выполнит это предписание в полном объеме и в установленные сроки, штрафы не применяются.

Как действовать работнику в случае нарушения его прав

Если вас допустили к работе, но отказались заключить трудовой договор, вы вправе обратиться в территориальное управление Гоструда с письменным обращением о проведении проверки. Также вы можете подать иск в суд об установлении факта трудовых отношений, говорит Елизавета Коць.

Для подтверждения факта трудовых отношений в суде важно иметь доказательства – письменные, фото, видео, аудиозаписи или свидетельские показания, подтверждающие вашу работу в пользу работодателя. В случае удовлетворения иска суд обяжет работодателя оформить трудовые отношения и произвести соответствующие записи в трудовую книжку.