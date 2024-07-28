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За нецензурну лексику в громадських місцях можуть виписати штраф: скільки доведеться заплатити

Неділя 28 липня 2024 19:15
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За нецензурну лексику в громадських місцях можуть виписати штраф: скільки доведеться заплатити За нецензурну лайку в громадських місцях можуть виписати штраф (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова
Експерт: Євген Буліменко

За нецензурну лексику в громадських місцях в Україні можуть притягти до адміністративної відповідальності.

Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.

Яке покарання загрожує тим, хто лається на публіці

Експерт уточнив, що покарання за нецензурну лексику в громадських місцях регламентує стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Йдеться про дрібне хуліганство - нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, які порушують громадський порядок і спокій громадян.

За такі дії передбачена адміністративна відповідальність:

  • або у вигляді штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 51 до 119 грн
  • або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин
  • або виправні роботи на строк від одного до двох місяців (з відрахуванням 20% заробітку)
  • або адміністративний арешт на строк до 15 діб

"Випадки притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення дрібного хуліганства (зокрема, за нецензурну лайку в громадських місцях) зустрічаються доволі часто", - визнав юрист.

Чи можуть покарати за ухилення від суспільно корисних робіт

Ухиленням особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, згідно зі статтею 183-2 КУпАП, вважається:

  • неприбуття порушника до місця виконання суспільно корисних робіт (підприємства, установи, організації) впродовж двох днів із дати, визначеної у направленні уповноваженою посадовою особою органу центрального органу виконавчої влади (що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань) - без поважних причин
  • невихід на суспільно корисні роботи або відмова від виконання роботи (вид якої визначений підприємством, установою, організацією) більше двох разів впродовж місяця - без поважних причин
  • поява на робочому місці у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння

Такі дії тягнуть за собою адміністративний арешт строком до 10 діб.

Водночас поважними причинами неприбуття на суспільно корисні роботи є хвороба особи та інші документально підтверджені обставини, які фактично позбавляють порушника можливості прибути для відпрацювання правопорушення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що загрожує чоловіку, який обматюкав у ветклініці лікаря-ветерана на протезах.

Читайте також, як карають водіїв за розмови телефоном під час їзди.

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