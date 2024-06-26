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Позиція важлива. Кому можуть відмовити в бойовій посаді при рекурутингу в ЗСУ

Україна, Середа 26 червня 2024 12:30
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Позиція важлива. Кому можуть відмовити в бойовій посаді при рекурутингу в ЗСУ Які "нестандартні" вимоги виставляють підрозділи в умовах рекрутингу (фото: Mykola Miakshykov Ukrinform Future Publishing via Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Зазвичай у вимогах до кандидатів на військові вакансії йдеться про фізичну підготовку та базові знання, якщо спеціальність специфічна. Проте для багатьох підрозділів роль відіграють й особисті якості.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів засновник рекрутингової агенції Lobby X Владислав Грезєв.

Владислав каже, що траплялися випадки, коли кандидата не брали через неоднозначну позицію або через її відсутність з того чи іншого питання.

"Це, зокрема, про батальйон "Вовки да Вінчі". Ми якраз із ними робили перші зрізи. Ряд рекрутів, які проходили на бойові посади по всіх характеристиках і вимогах, але їхня позиція щодо умовно Революції гідності була неоднозначною. Їх не брали в підрозділ", - ділиться Грезєв.

За його спостереженнями, подібні підходи найчастіше використовують в усіх ідеологічних підрозділах, де культура, цінності та традиції є стрижнем.

"Треба занурюватися глибше контекст, але є багато специфічних вакансій, де досвід потрібен, він має практичну сторону. Якщо говорити про такі більш символічні речі, то, я думаю, вони притаманні саме тим бригадам, де цінності, культура, традиції є наріжним каменем", - пояснює експерт.

Які напрямки найпопулярніші в армії

За словами Грезєва, найбільше людей потрібно піхоті, тобто запит на піхоту на першому місці. На другому місці розташовані професії, які стосуються медичної спеціальності.

На третьому місці за кількістю вакансій штабні посади, на четвертому - все, що стосується транспортування.

П'яту сходинку ділять вакансії в IT та сфера безпілотних систем.

"Але варто зауважити, що якщо говорити про IT, то за однією вакансією, як правило одна посада. Все, що стосується бойових спеціальностей, медичних, за кожною вакансією може бути багато посад. Тобто якщо є вакансія оператор дрона, то велика ймовірність, що шукають не одну людину, а 10-15", - пояснює Владислав.

Він зазначає, що кількість посад, яка стоїть за однією вакансією, є секретною інформацією. Її не можна ні розкривати, ні публікувати, тому що таким чином буде розкрита укомплектованість підрозділів.

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