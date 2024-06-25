Передача даних відрахованих до ТЦК: у вишах сказали, чи справді це робитимуть

Днями Волинська ОВА повідомила, що місцеві університети будуть передавати дані відрахованих до ТЦК СП . Це робитимуть для того, щоб унеможливити використання вищої освіти як інструмент ухилення від мобілізації.

Цю інформацію в коментарі РБК-Україна підтвердили у Луцькому національному технічному університеті.

Повідомлення Волинської ОВА

Повідомляється, що під час чергового засідання Ради оборони області обговорювали питання вступу військовозобов'язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації.

У результаті ректори вищих навчальних закладів Волині запевнили, що надаватимуть ТЦК СП списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко доручив керівникам силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації шляхом навчання.

Що кажуть в університетах

У Луцькому національному технічному університеті нам повідомили, що від початку мобілізації відповідно до чинного законодавства України виконують усі передбачені законом обов'язки взаємодії з ТЦК.

При цьому заклад вищої освіти послуговується нормативно-правовими актами, а саме Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

У статті 38 йдеться про обов'язки закладів освіти щодо виконання правил військового обліку.

Таким чином заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності зобов'язані на вимогу ТЦК сповістити призовників, військовозобов'язаних і резервістів про їхній виклик, забезпечити своєчасне прибуття, у семиденний термін повідомити відповідні районні (міські) ТЦК про прийняття на навчання та відрахування призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Пункт 66 Постанови Кабміну "Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів" передбачає наявність відповідальної особи щодо призовників, військовозобов'язаних і резервістів, яких прийнято на службу.

Ця особа веде військовий облік у зазначених органах, надсилає повідомлення про зміну облікових даних у семиденний термін до відповідних районних (міських) ТЦК за місцем перебування призовників, військовозобов'язаних і резервістів на військовому обліку разом із витягами з наказів про прийняття таких осіб на службу.

І пункт 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів потрібно надсилати в семиденний термін з дня видання наказу про прийняття на навчання, завершення навчання чи відрахування із закладу до відповідних ТЦК та СП повідомлень про зміну облікових даних.

Що кажуть юристи

За словами керівниці практики цивільного та господарського права Юридичної компанії "Приходько та партнери" Ірини Ан, відповідно до статті 14 ЗУ "Про захист персональних даних" поширення особистих даних може відбуватися або за згодою суб'єкта, або в прямо визначених законодавством випадках і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини.

Частина 1 статті 7 Закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів" серед персональних даних, що вносять до реєстру, визначають також відомості про освіту та спеціальність, відомості про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.

У межах повноважень ТЦК СП мають право отримувати в електронному вигляді від МОН ці відомості.

"Тобто персональну інформацію особи щодо її освіти та спеціальності, а також форми навчання може надавати виключно МОН шляхом електронної взаємодії електронних ресурсів", - пояснює експертка.

Вона додає, що ректори навчальних закладів не мають права розголошувати персональні дані вибулих студентів без знеособлення такої інформації або без дозволу таких осіб.

"У разі порушення конфіденційності персональних даних особа має право на скаргу до Уповноваженого з прав людини або до суду з відшкодуванням понесених розголошенням збитків", - каже Ірина Ан.