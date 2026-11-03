Неочікувана підказка для пошуку інопланетян: вчені SETI надихнулися світлячками

Чому традиційні методи пошуку інопланетян застаріли?

Протягом десятиліть пошук позаземного розуму базувався на припущенні, що потенційні цивілізації використовуватимуть технології, схожі на людські.

Астрономи шукали незвичні радіопередачі або оптичні лазерні сигнали. Проте людство - не єдиний приклад розумного спілкування навіть на Землі, тому, вважають дослідники, шукати лише людські аналоги може бути помилкою.

Науковці стверджують: у природі дельфіни, круки та світлячки використовують зовсім інші принципи комунікації.

Зокрема, світлячки під час шлюбного періоду випромінюють послідовності спалахів, які відрізняються за тривалістю, частотою та кольором. Це дає їм змогу виділитися серед інших комах із мінімальними витратами енергії.

Ймовірно, слід очікувати схожої поведінки від істот, існування яких все ще достеменно не підтверджено.

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Математична модель на основі космічних пульсарів

Натхненні природним механізмом, вчені створили математичну модель, яка описує, як штучний сигнал може виділятися на тлі природного космічного шуму.

За основу для порівняння взяли пульсари - нейронні зорі, що швидко обертаються та випромінюють регулярні імпульси радіочастот.

Під час експерименту науковці використали дані про 158 пульсарів у радіусі 16 тисяч світлових років від Землі.

Аналіз проводили на частоті 1400 мегагерц, яка близька до лінії випромінювання водню;

Радіохвилі цієї довжини вільно проходять крізь хмари міжзоряного пилу;

Природні профілі пульсарів перетворили на прості бінарні послідовності.

На основі цих даних модель згенерувала оптимальні структури сигналів, які вимагають мінімуму енергії для транслювання, але легко вирізняються на тлі природного випромінювання.

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Новий погляд на виявлення позаземного розуму

Дослідження доводить, що штучний сигнал не обов'язково має містити складну інформацію чи шифр. Головний маркер штучного походження - це штучно створена відмінність від природного середовища.

Нова методика не замінює існуючі системи SETI, а доповнює їх. Наразі це лише концептуальна модель, проте вона дає змогу астрономам переглянути самі принципи аналізу даних з радіотелескопів.