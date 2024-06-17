Неочікувана ініціатива: на Саміті миру проросійські країни зробили пропозицію допомоги Україні

За його словами, результати обговорення завдяки закритому режиму засідання дають можливість говорити про розробку нових підходів до визволення викрадених росіянами українських дітей, військовополонених та цивільних. Більш того, закритий режим дозволив багатьом країнам висловити свою справжню думку з приводу дій Росії і презентувати напрацювання щодо повернення громадян України.

Лубінець зазначив, що пропозиції допомоги неочікувано для представників України надійшли навіть з боку тих країн, які вважаються проросійськими. Так, держави запропонували свої канали комунікації з РФ. Проте, омбудсмен не уточнив, які саме країни зробили відповідну пропозицію.

"До речі, неочікувано, що деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з РФ, вперше заявили, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, що ми не очікували саме від таких країн, таких позицій", – сказав Лубінець.