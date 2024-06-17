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Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії

Понеділок 17 червня 2024 00:47
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Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії Фото: Саміт миру у Швейцарії (Офіс Президента)
Автор: Едуард Ткач

Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Федеральної ради Швейцарії.

Дві держави було виключено зі списку країн підписантів, що випливає з нижньої частини документа. При цьому причини відкликання підписів не вказуються.

Таким чином, кількість тих, хто підписав зменшилася з 80 до 78, а тих, хто не підписав, збільшилася до 15.

Крім Іраку та Йорданії, до числа тих, хто відмовився підписувати комюніке, увійшли: Вірменія, Бахрейн, Бразилія, Колумбія, Ватикан, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Таїланд і ОАЕ.

У той же час серед підписантів документа є дружні Росії країни, а саме: Угорщина, Туреччина та Сербія.

Нагадаємо, що Швейцарія планує обговорити з Росією, Китаєм та іншими країнами яких не було на саміті світу, підсумки зустрічі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що другий саміт світу може пройти до виборів президента США.

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