Неочевидна загроза вдома? Батькам пояснили, як уберегти дітей у спеку

Чим небезпечні для дітей відчинені вікна

Правоохоронці розповіли, що десятки дітей щороку "платять життям" через:

відчинені вікна;

необачність дорослих.

"Відчинені вікна - звична картина для теплого сезону з весни до осені, проте вони несуть небезпеку, якщо у сім'ї є маленькі діти", - наголосили у поліції.

Зазначається, що трагедії трапляються тоді, коли діти, сприймаючи москітні сітки за перешкоду, спираються на них і разом із ними випадають.

"А така сітка не витримує навіть ваги однорічного малюка", - нагадали дорослим.

Повідомляється, що у більшості випадків маленькі діти отримують важкі травми, що потребують тривалого лікування та реабілітації.

"На жаль, трапляються й трагедії, коли дитина гине на місці або дорогою до лікарні", - додали правоохоронці.

Правила безпеки, що вбережуть дітей від випадання з вікна

Для того, щоб вберегти дітей від випадання з вікна, у поліції радять громадянам дотримуватись простих, але життєво важливих правил безпеки:

не гратися з дитиною на підвіконні;

не дозволяти дитині самій сидіти на підвіконні;

встановити засоби дитячого захисту на вікна й решітки або зняти з них ручки;

не розміщувати меблі біля вікон (щоб дитина не могла вилізти на підвіконня);

провітрювати кімнати кватирками або відкривати вікна у вертикальній площині;

пояснювати дітям небезпеку відкритих вікон;

навіть виходячи з кімнати на кілька хвилин - зачиняти вікна.

"Пам'ятайте, що москітні сітки - це захист від комах та вони не витримують ваги дитини", - наголосили у поліції та закликали батьків берегти своїх дітей.

Насамкінець українцям ще раз нагадали: відчинене вікно - це завжди ризик для малечі.

"Турбота - це не обмеження, а прояв любові, що передбачає передусім увагу до безпеки. Будьмо обережні вдома, так само як і на вулиці", - підсумували правоохоронці.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)