Неочевидна загроза вдома? Батькам пояснили, як уберегти дітей у спеку

Українцям нагадали, що відчинені вікна у теплу пору року - прихована небезпека. Для того, щоб уберегти здоров'я та навіть життя малюків, батькам необхідно дотримуватись важливих правил.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції України у Facebook.
Правоохоронці розповіли, що десятки дітей щороку "платять життям" через:
"Відчинені вікна - звична картина для теплого сезону з весни до осені, проте вони несуть небезпеку, якщо у сім'ї є маленькі діти", - наголосили у поліції.
Зазначається, що трагедії трапляються тоді, коли діти, сприймаючи москітні сітки за перешкоду, спираються на них і разом із ними випадають.
"А така сітка не витримує навіть ваги однорічного малюка", - нагадали дорослим.
Повідомляється, що у більшості випадків маленькі діти отримують важкі травми, що потребують тривалого лікування та реабілітації.
"На жаль, трапляються й трагедії, коли дитина гине на місці або дорогою до лікарні", - додали правоохоронці.
Для того, щоб вберегти дітей від випадання з вікна, у поліції радять громадянам дотримуватись простих, але життєво важливих правил безпеки:
"Пам'ятайте, що москітні сітки - це захист від комах та вони не витримують ваги дитини", - наголосили у поліції та закликали батьків берегти своїх дітей.
Насамкінець українцям ще раз нагадали: відчинене вікно - це завжди ризик для малечі.
"Турбота - це не обмеження, а прояв любові, що передбачає передусім увагу до безпеки. Будьмо обережні вдома, так само як і на вулиці", - підсумували правоохоронці.
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