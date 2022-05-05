Нет необходимости. Беларусь не будет участвовать в войне против Украины, - Лукашенко

Беларусь, как заявил Александр Лукашенко, не планирует принимать участие в войне против Украины. Якобы все, что его страна может предложить России, она уже имеет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание " Белта ".

"Мы не собираемся участвовать в "специальной операции" Вооруженных Сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости", - заявил Лукашенко.

Как отметил Лукашенко, Россия ничего не требует от Беларуси в войне против нашей страны, в связи с чем его страна не планирует вмешиваться.