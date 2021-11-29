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Необходимо срочно запретить производителям самостоятельно определять класс отходов, - Куфтырев

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 14:22
Необходимо срочно запретить производителям самостоятельно определять класс отходов, - Куфтырев Фото: Павел Куфтырев (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине уже в течение 7 лет существует позорная практика, когда производитель сам определяет, к какому классу относятся отходы его производства. Это позволяет недобросовестным производителям занижать класс опасности, наносить больший вред экологии и сокращать отчисления в бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление управляющего партнера юридической компании GRECO Павела Куфтырева на форуме "Обращение с отходами в Украине: законодательство, экономика, технологии".

"В зависимости от класса отходов определяются условия обращения с ними, то есть чем выше класс отхода, тем более жесткие условия относятся к обращению с ними, так и ставка экологического налога, применяемая для операций по размещению этих отходов. За 1 класс - 1 405, 65 грн/тонна, за 2 класс - 51,2 грн/тонна, за 3 класс - 12,84 грн/тонна, за 4 класс - 5 грн/тонна, то есть разница между ставкой за накопление 1 тонны отходов разных классов является существенной", - подчеркнул юрист.

Куфтирев напомнил, что Государственная служба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства еще в сентябре 2014 года признала утратившими силу государственные санитарные нормы, регулировавшие классификацию отходов - ГСанПИН 2.2.7.029-99 "Гигиенические требования обращения с промышленными отходами и определение их класса опасности для здоровья населения".

По его словам, следствием этого решения Госпредпринимательства и длительного бездействия Минздрава и Минокрсреды стало то, что в течение 7 лет производители отходов получили возможность самостоятельно, без какого-либо согласования и нормативного обоснования, определять класс отходов.

"То есть отходы первого класса, которые чрезвычайно опасны и токсичны производитель мог определить как четвертый, мало опасный класс. Это приводит к значительному уменьшению размера экологического налога, который не доплачивается в бюджет. Требуем, чтобы Минздрав и Минокрсреды разработали новый нормативный акт по вопросу классификации отходов", - резюмировал управляющий партнер юридической компании GRECO.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами" 7 ноября 2021 года вступил в силу. Документ был опубликован в издании "Голос Украины" 7 ноября 2019 года.

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