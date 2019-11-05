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Зеленский подписал закон о классификации радиоактивных отходов

Новости » Политика     05.11.2019 - 17:25
Зеленский подписал закон о классификации радиоактивных отходов
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ожидается, что экономический эффект от внедрения усовершенствованной классификации будет существенным

Законопроект №0913 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами" во вторник, 5 ноября, подписал президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Зеленский подписал закон о классификации радиоактивных отходов

Законом вводится система классификации радиоактивных отходов, что будет способствовать улучшению обращения с радиоактивными отходами в Украине. Классификация соответствует принятым международным стандартам безопасности и основывается на долгосрочной безопасности окончательного захоронения радиоактивных отходов.

"Экономический эффект от внедрения усовершенствованной классификации будет существенным: в 10 раз будет дешевле захоронить все РАО в Украине, при этом уровень безопасности человека и окружающей среды не снизится и будет соответствовать международно признанным нормам", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как писало РБК-Украина ранее, 23 октября проект одобрил спикер парламента Дмитрий Разумков. Так, 17 октября Рада приняла данный проект закона во втором чтении, за него проголосовали 288 депутатов ВР.

Напомним, 17 апреля 2018 года парламент 8 созыва поддержал за основу в первом чтении законопроект №6089 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами". После нескольких неудачных попыток за законопроект проголосовали 229 парламентариев.

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