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Необхідно терміново заборонити виробникам самостійно визначати клас відходів, - Куфтирєв

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Київ, Понеділок 29 листопада 2021 14:22
Необхідно терміново заборонити виробникам самостійно визначати клас відходів, - Куфтирєв Фото: Павло Куфтирєв (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні вже протягом 7 років існує ганебна практика, коли виробник сам визначає до якого класу відносяться відходи його виробництва. Це дозволяє недобросовісним виробникам занижувати клас небезпеки, завдавати більшої шкоди екології та скорочувати відрахування до бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керуючого партнера юридичної компанії GRECO Павло Куфтирєва на форумі "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології".

"В залежності від класу відходів визначаються умови поводження з ними, тобто чим вище клас відходу, тим більш жорсткі умови ставляться до поводження із ними, так і ставка екологічного податку, яка застосовується для операцій із розміщення цих відходів. За 1 клас - 1 405,65 грн/тонна, за 2 клас - 51,2 грн/тонна, за 3 клас - 12,84 грн/тонна, за 4 клас - 5 грн/тонна. Тобто, різниця між ставкою за накопичення 1 тони відходів різних класів є суттєвою", - підкреслив юрист.

Куфтирєв нагадав, що Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва ще у вересні 2014 року визнала такими, що втратили чинність державні санітарні норми, які регулювали класифікацію відходів - ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення".

За його словами, наслідком цього рішення Держпідприємництва і тривалої бездіяльності МОЗ та Міндовкіння стало те, що протягом 7 років виробники відходів отримали можливість самостійно, без будь-якого погодження та нормативного обґрунтування, визначати клас утворюваних відходів.

"Тобто відходи першого класу, які є надзвичайно небезпечними та токсичними виробник міг визначити як четвертий, мало небезпечний клас. Це призводить до значного зменшення розміру екологічного податку, який не доплачується до бюджету. Вимагаємо, щоб МОЗ та Міндовкілля розробили новий нормативний акт із питання класифікації відходів", - резюмував керуючий партнер юридичної компанії GRECO.

Як повідомлялось, закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами" 7 листопада 2021 року набув чинності. Документ був опублікований у виданні "Голос України" 7 листопада 2019 року.

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