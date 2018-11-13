В Кабміні пропонують створити ОТГ на окупованих територіях Донбасу

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Але для створення ОТГ треба виконання Мінських домовленостей

Завдання України в межах децентралізації - розробити плани створення об'єднаних територіальних громад на тимчасово окупованій частині Донбасу. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, інформує РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністра.

За його словами, всі українці, які мешкають в ОРДЛО є тимчасово заручниками Росії, а наслідками результатів "виборів" на цих територіях має стати посиелення санкції проти РФ.

"Наше завдання в межах децентралізації, відповідно до методики, розробити перспективні плани зі створення ОТГ на цих територіях. Маємо показати, як там утворюватимуться громади, з новими можливостями та ресурсами. Запланувати перспективу розбудови інфраструктури, дитячих садків та шкіл. Але в першу чергу необхідне повне припинення вогню і виведення військ і озброєння РФ з території України, повне виконання Мінських домовленостей і взяття під контроль Україною кордонів", - наголосив Зубко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів закликає парламент прийняти ряд законопроектів, необхідних для проведення реформи децентралізації. Віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко у Верховній раді заявив, що для Кабміну дуже важливий розгляд закону про основи адміністративного територіального устрою і закону про службу в органах місцевого самоврядування. У парламенті заявили, що проголосують за відповідний закон до кінця сесії.

Як писало РБК-Україна раніше, Німеччина направить в Україну спецпредставника з питань децентралізації.