Необхідно бути об'єктивними. Україна не захистить себе від Росії без підтримки Заходу, - Буданов

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Головного управління розвідки Міноброни України Кирила Буданова.

За словами Буданова, Україна зобов’язана об’єктивно оцінювати свої можливості.

"Немає достатніх військових ресурсів для відбиття повномасштабного нападу Росії, якщо він почнеться без підтримки західних сил", - заявив Буданов.

Керівник Головного управління розвідки відзначив, що найгірший сценарій можливого повномасштабного вторгнення Росією почнеться з авіаударів та ракетних обстрілів, які будуть націлені на боєприпаси та захисників України. Це, зі свого боку, порушить координування оборони й забезпечення фронту. Після цього уся відповідальність ляже на командирів фронту.

"Вони зможуть використовувати те, що у них в руках, але, повірте, без доставки резервів у світі немає армії, яка б витримала", - відзначив