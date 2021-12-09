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Необхідно бути об'єктивними. Україна не захистить себе від Росії без підтримки Заходу, - Буданов

Новость на русском →
Четвер 09 грудня 2021 19:34
Необхідно бути об'єктивними. Україна не захистить себе від Росії без підтримки Заходу, - Буданов Фото: керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирил Буданов (gur.mi.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Україна не має достатньо військових ресурсів, аби відбити можливе повномасштабне вторгнення Росії. Країна потребує підтримки Заходу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Головного управління розвідки Міноброни України Кирила Буданова.

За словами Буданова, Україна зобов’язана об’єктивно оцінювати свої можливості.

"Немає достатніх військових ресурсів для відбиття повномасштабного нападу Росії, якщо він почнеться без підтримки західних сил", - заявив Буданов.

Керівник Головного управління розвідки відзначив, що найгірший сценарій можливого повномасштабного вторгнення Росією почнеться з авіаударів та ракетних обстрілів, які будуть націлені на боєприпаси та захисників України. Це, зі свого боку, порушить координування оборони й забезпечення фронту. Після цього уся відповідальність ляже на командирів фронту.

"Вони зможуть використовувати те, що у них в руках, але, повірте, без доставки резервів у світі немає армії, яка б витримала", - відзначив

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова МЗС Дмитро Кулеба озвучив тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від повномасштабної війни.

Також РБК-Україна розповідало про онлайн-саміт президентів США й Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, під час якого Штати пригрозили Кремлю надати Києву військову допомогу у разі ескалації.

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