Необходимо найти баланс между экополитикой и экономической безопасностью, - СНБО

Проект закона "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" (№4167) нужно доработать, постольку в существующей редакции он угрожает экономической безопасности Украины.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны на заседании Комитета ВРУ по вопросам экологической политики и природопользования Алексей Соловьев.

"Мы, безусловно, поддерживаем подход по имплементации гармонизации европейского законодательства в своих сферах жизнедеятельности, который прежде всего касается жизни и здоровья наших граждан. Но с другой стороны встает вопрос экономического обеспечения и вопрос сбора налогов, оно тоже достаточно актуален. Для того чтобы обеспечить систему здравоохранения наших граждан на соответствующем уровне оказания медицинской помощи", - пояснил Соловьев.

По его словам, СНБО выступает за имплементацию 75-й директивы, однако до сих пор не просчитано, какие риски это несет для экономики Украины.

"Угроза заключается в том, что Министерство экологии не проработало вопрос: какие экономические риски несет принятие этого проекта. Если предприятия будут вынуждены провести модернизацию, но оставят без надежной заработной платы своих рабочих - это вопрос баланса. И это вопрос прогноза. Поэтому угрозу экономической безопасности мы рассматриваем прежде всего в этом контексте", - пояснил Соловьев.

Именно поэтому, убежден он, в проект должны быть внесены изменения - прежде всего в часть введения сборника лучших доступных технологий и методов управления (НДТМ). Также должен быть увеличен срок перехода на новые нормы - с 4 до 7 лет.

"Безусловно, есть вопросы значительного загрязнения окружающей среды. Но в том СНБО имеет пожелание, чтобы Министерство экологии предложило план поэтапного перехода отраслей экономики на лучшие доступные технологии и методы управления. Также я надеюсь, что частный бизнес понимает всю серьезность вопроса. Поэтому семь лет - срок, который максимально определен этим законодательством, - будет более чем достаточным, чтобы промышленность Украины перешла на европейские нормы. Прошу учесть эти замечания", - резюмировал он.