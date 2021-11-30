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Необходимо использовать все возможности для диалога с Россией по Украине, - Маас

Новина українською →
Берлин, Вторник 30 ноября 2021 22:45
Необходимо использовать все возможности для диалога с Россией по Украине, - Маас Фото: министр иностранных дел Германии Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Германия выступает за использование всех возможностей для диалога с Россией по ситуации на границе с Украиной. Берлин потребовал от Москвы прозрачности передвижения российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Хайко Мааса.

"Мы должны использовать все возможности для диалога с Россией в НАТО", - написал Маас в Twitter по итогам встречи глав МИД стран-участниц Альянса.

Маас подчеркнул, что все страны требуют от Москвы прозрачности передвижения российских войск. При этом министр отметил, что в случае нарушения территориального суверенитета Украины Россия столкнется с серьезными экономическими и политическими последствиями.

Он также добавил, что в ходе встречи министров состоялся первый обмен мнениями о новой стратегической концепции НАТО. "Мы хотим расширить роль Альянса в политической координации. Разоружение должно стать приоритетом", - уточнил Маас.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности стран-участниц Альянса ввести против России санкции, в том числе в случае агрессии против Украины.

Отметим, по данным украинской разведки Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января-начале февраля.

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