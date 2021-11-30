Необходимо использовать все возможности для диалога с Россией по Украине, - Маас

Германия выступает за использование всех возможностей для диалога с Россией по ситуации на границе с Украиной. Берлин потребовал от Москвы прозрачности передвижения российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Хайко Мааса .

"Мы должны использовать все возможности для диалога с Россией в НАТО", - написал Маас в Twitter по итогам встречи глав МИД стран-участниц Альянса.

Маас подчеркнул, что все страны требуют от Москвы прозрачности передвижения российских войск. При этом министр отметил, что в случае нарушения территориального суверенитета Украины Россия столкнется с серьезными экономическими и политическими последствиями.

Он также добавил, что в ходе встречи министров состоялся первый обмен мнениями о новой стратегической концепции НАТО. "Мы хотим расширить роль Альянса в политической координации. Разоружение должно стать приоритетом", - уточнил Маас.