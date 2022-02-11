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Необходимо говорить о гарантиях безопасности для Украины уже сегодня, - Ермак

Автор: Артур Родивилов

Партнерам Киева необходимо обсуждать гарантии по безопасности для Украины уже сейчас. Все стороны должны быть в этом заинтересованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Мы считаем, что нужно сделать все до, а не после того, что может произойти. Мы считаем, что нужно говорить о гарантиях безопасности Украины сегодня. Не нужно ничего ждать", - сказал Ермак.

Он отметил, что без прекращения войны в Украине не может быть европейской безопасности.

"И мы сегодня об этом четко и много раз говорили. Мы не можем сегодня говорить о безопасности в Европе без прекращения войны в центре Европы и без обеспечения реальной и эффективной безопасности Украины. Думаю, что все наши партнеры и все европейские партнеры заинтересованы в этом", - добавил Ермак.

Напомним, Ермак по итогам встречи советников "нормандской четверки" заявил, что не удалось согласовать общий документ.

Глава ОП заявил, что Украина надеется на новые переговоры в нормандском формате. Киев настроен на результат.

Он также заявил, что встреча министров "норманской четверки" не обсуждается. Стороны хотят сразу выйти на переговоры лидеров.

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Нормандский формат