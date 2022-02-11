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Необхідно говорити про гарантії безпеки для України вже сьогодні, - Єрмак

Автор: Артур Родивилов

Партнерам Києва необхідно обговорювати гарантії з безпеки для України вже зараз. Всі сторони мають бути в цьому зацікавлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Ми вважаємо, що потрібно зробити все до, а не після того, що може статися. Ми вважаємо, що потрібно говорити про гарантії безпеки України сьогодні. Не потрібно нічого чекати", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що без припинення війни в Україні не може бути європейської безпеки.

"І ми сьогодні про це чітко і багато разів говорили. Ми не можемо сьогодні говорити про безпеку в Європі без припинення війни в центрі Європи і без забезпечення реальної та ефективної безпеки України. Думаю, що всі наші партнери і всі європейські партнери зацікавлені в цьому", - додав Єрмак.

Нагадаємо, Єрмак за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що не вдалося узгодити загальний документ.

Глава ОП заявив, що Україна сподівається на нові переговори у нормандському форматі. Київ налаштований на результат.

Він також заявив, що зустріч міністрів "норманської четвірки" не обговорюється. Сторони хочуть відразу вийти на переговори лідерів.

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Нормандський формат