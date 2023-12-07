Необхідно зосередитися на Україні, інакше Путін "повернеться за добавкою", - Кемерон

За його словами, війна Росії проти України - це "боротьба нашого покоління", яка загрожує безпеці на всьому континенті.

"Ми знаємо, що якщо не зупинити Путіна тут, він повернеться за добавкою, а в кулуарах вороги Америки радітимуть", - наголосив Кемерон.

Водночас британський міністр також не погодився з тим, що США будуть розглядатися як "менш надійний" союзник, якщо Конгрес не проголосує за багатомільярдний безпековий пакет, який включає підтримку України.

На його думку, ці гроші "дуже потрібні" Києву, але це питання "ускладнюється політикою".

Допомога Україні від Британії

Велика Британія є одним з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Українські військові вже отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270, мільярди фунтів фінансової допомоги та багато іншого.

Нещодавно видання The Times дізналося, що Британія надала Україні ракети Martlet, які допоможуть захиститись від дронів-камікадзе "Шахед".

Вчора міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні.