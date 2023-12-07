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Необхідно зосередитися на Україні, інакше Путін "повернеться за добавкою", - Кемерон

Четвер 07 грудня 2023 11:15
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Необхідно зосередитися на Україні, інакше Путін "повернеться за добавкою", - Кемерон Фото: міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Світовій спільноті необхідно зосередитися на війні Росії проти України, попри конфлікт на Близькому Сході, інакше диктатор Володимир Путін "повернеться за добавкою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона в інтерв'ю Sky News.

За його словами, війна Росії проти України - це "боротьба нашого покоління", яка загрожує безпеці на всьому континенті.

"Ми знаємо, що якщо не зупинити Путіна тут, він повернеться за добавкою, а в кулуарах вороги Америки радітимуть", - наголосив Кемерон.

Водночас британський міністр також не погодився з тим, що США будуть розглядатися як "менш надійний" союзник, якщо Конгрес не проголосує за багатомільярдний безпековий пакет, який включає підтримку України.

На його думку, ці гроші "дуже потрібні" Києву, але це питання "ускладнюється політикою".

Допомога Україні від Британії

Велика Британія є одним з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Українські військові вже отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270, мільярди фунтів фінансової допомоги та багато іншого.

Нещодавно видання The Times дізналося, що Британія надала Україні ракети Martlet, які допоможуть захиститись від дронів-камікадзе "Шахед".

Вчора міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні.

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