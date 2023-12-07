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Необходимо сосредоточиться на Украине, иначе Путин "вернется за добавкой", - Кэмерон

Четверг 07 декабря 2023 11:15
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Необходимо сосредоточиться на Украине, иначе Путин "вернется за добавкой", - Кэмерон Фото: министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Мировому сообществу необходимо сосредоточиться на войне России против Украины, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, иначе диктатор Владимир Путин "вернется за добавкой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в интервью Sky News.

По его словам, война России против Украины - это "борьба нашего поколения", которая угрожает безопасности на всем континенте.

"Мы знаем, что если не остановить Путина здесь, он вернется за добавкой, а в кулуарах враги Америки будут радоваться", - подчеркнул Кэмерон.

В то же время британский министр также не согласился с тем, что США будут рассматриваться как "менее надежный" союзник, если Конгресс не проголосует за многомиллиардный пакет безопасности, включающий поддержку Украины.

По его мнению, эти деньги "очень нужны" Киеву, но этот вопрос "усложняется политикой".

Помощь Украине от Великобритании

Великобритания - один из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Украинские военные уже получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270, миллиарды фунтов финансовой помощи и многое другое.

Недавно издание The Times узнало, что Британия предоставила Украине ракеты Martlet, которые помогут защититься от дронов-камикадзе "Шахед".

Вчера министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине.

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