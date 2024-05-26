UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Необхідно збільшити тариф на світло інакше може бути зірвана підготовка до зими, - експерт

Фото: необхідно збільшити тариф на світло інакше може бути зірвана підготовка до зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Зараз виникла необхідність підвищення тарифу на електроенергію для населення, інакше може бути зірвана підготовка енергетичних об’єктів до наступної зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За його словами, розмір тарифу штучно тримається на низькому рівні, який менше ринкової вартості електроенергії. Цю різницю зобов’язані компенсувати державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго", на яких покладено відповідне зобов’язання.

Але внаслідок бойових дій цим компаніям стало набагато складніше фінансувати тариф. "Енергоатом" втратив найбільшу у Східній Європі Запорізьку АЕС і зараз має виводити в ремонти енергоблоки на інших електростанціях. Тоді як в "Укргідроенерго" було зруйновано більшість гідроелектростанцій.

"Практично брати ці кошти для покриття різницею населення сьогодні немає від кіля. І стає вибір, що робити, чи підвищувати ціну для населення, чи просто зірвати ремонтну кампанію і підготовку до зимового періоду", - пояснив Омельченко.

Він наголосив, що одночасно з підвищенням тарифу потрібно забезпечити адресні субсидії для малозабезпечених верств населення.

"Рішення необхідне і запізніле одночасно, років на 25. Якби у нас було дійсно впроваджений ринковий тариф, і створений нормальний енергетичний ринок та взагалі були б економічні відповідні реформи, то, мабуть, ми б жили в іншій країні", - підкреслив експерт.

Раніше член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що вартість електроенергії для населення можуть підняти до 5 грн/кВт-г, щоб залучити кошти у будівництво нових генеруючих потужностей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарифи на ЖКГ