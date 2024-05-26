Необходимо увеличить тариф на свет, иначе может быть сорвана подготовка к зиме, - эксперт

По его словам, размер тарифа искусственно держится на низком уровне, который меньше рыночной стоимости электроэнергии. Эту разницу обязаны компенсировать государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", на которых возложено соответствующее обязательство.

Но в результате боевых действий этим компаниям стало гораздо сложнее финансировать тариф. "Энергоатом" потерял самую большую в Восточной Европе Запорожскую АЭС и сейчас должен выводить в ремонты энергоблоки на других электростанциях. В то время как в "Укргидроэнерго" было разрушено большинство гидроэлектростанций.

"Практически брать эти средства для покрытия разницей населения сегодня нет от киля. И становится выбор, что делать, повышать ли цену для населения или просто сорвать ремонтную кампанию и подготовку к зимнему периоду", - пояснил Омельченко.

Он подчеркнул, что одновременно с повышением тарифа следует обеспечить адресные субсидии для малообеспеченных слоев населения.

"Решение необходимо и запоздалое одновременно, лет на 25. Если бы у нас был действительно внедрен рыночный тариф, и создан нормальный энергетический рынок и вообще были бы соответствующие экономические реформы, то, пожалуй, мы бы жили в другой стране", - подчеркнул эксперт.

Ранее член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк рассказал, что стоимость электроэнергии для населения могут поднять до 5 грн/кВт-ч, чтобы привлечь средства в строительство новых генерирующих мощностей.