Необхідно збільшити тариф на світло інакше може бути зірвана підготовка до зими, - експерт

Зараз виникла необхідність підвищення тарифу на електроенергію для населення, інакше може бути зірвана підготовка енергетичних об’єктів до наступної зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За його словами, розмір тарифу штучно тримається на низькому рівні, який менше ринкової вартості електроенергії. Цю різницю зобов’язані компенсувати державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго", на яких покладено відповідне зобов’язання.

Але внаслідок бойових дій цим компаніям стало набагато складніше фінансувати тариф. "Енергоатом" втратив найбільшу у Східній Європі Запорізьку АЕС і зараз має виводити в ремонти енергоблоки на інших електростанціях. Тоді як в "Укргідроенерго" було зруйновано більшість гідроелектростанцій.

"Практично брати ці кошти для покриття різницею населення сьогодні немає від кіля. І стає вибір, що робити, чи підвищувати ціну для населення, чи просто зірвати ремонтну кампанію і підготовку до зимового періоду", - пояснив Омельченко.

Він наголосив, що одночасно з підвищенням тарифу потрібно забезпечити адресні субсидії для малозабезпечених верств населення.

"Рішення необхідне і запізніле одночасно, років на 25. Якби у нас було дійсно впроваджений ринковий тариф, і створений нормальний енергетичний ринок та взагалі були б економічні відповідні реформи, то, мабуть, ми б жили в іншій країні", - підкреслив експерт.

Раніше член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що вартість електроенергії для населення можуть підняти до 5 грн/кВт-г, щоб залучити кошти у будівництво нових генеруючих потужностей.