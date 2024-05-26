Необходимо увеличить тариф на свет, иначе может быть сорвана подготовка к зиме, - эксперт

Сейчас возникла необходимость повышения тарифа на электроэнергию для населения, иначе может быть сорвана подготовка энергетических объектов к следующей зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

По его словам, размер тарифа искусственно держится на низком уровне, который меньше рыночной стоимости электроэнергии. Эту разницу обязаны компенсировать государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", на которых возложено соответствующее обязательство.

Но в результате боевых действий этим компаниям стало гораздо сложнее финансировать тариф. "Энергоатом" потерял самую большую в Восточной Европе Запорожскую АЭС и сейчас должен выводить в ремонты энергоблоки на других электростанциях. В то время как в "Укргидроэнерго" было разрушено большинство гидроэлектростанций.

"Практически брать эти средства для покрытия разницей населения сегодня нет от киля. И становится выбор, что делать, повышать ли цену для населения или просто сорвать ремонтную кампанию и подготовку к зимнему периоду", - пояснил Омельченко.

Он подчеркнул, что одновременно с повышением тарифа следует обеспечить адресные субсидии для малообеспеченных слоев населения.

"Решение необходимо и запоздалое одновременно, лет на 25. Если бы у нас был действительно внедрен рыночный тариф, и создан нормальный энергетический рынок и вообще были бы соответствующие экономические реформы, то, пожалуй, мы бы жили в другой стране", - подчеркнул эксперт.

Ранее член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк рассказал, что стоимость электроэнергии для населения могут поднять до 5 грн/кВт-ч, чтобы привлечь средства в строительство новых генерирующих мощностей.