В МИД Нидерландов призвали усиливать поддержку Украины и санкционное давление на РФ

Министр иностранных дел Ниделандов Вопке Гукстра провел встречу с главой МИД Франции Катрин Колонной. Украина стала одной из тем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра.

Нидерланды и Франция объединяют свои усилия для создания сильного и устойчивого Европейского союза с реальным геополитическим весом, чтобы противостоять вызовам.

“Война в Украине ставит перед нами большие задачи. Мы должны продолжать давить на россия из-за санкций и поддерживать украинцев столько, сколько потребуется”, - отметил Гукстра.