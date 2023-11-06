Необхідний крок. В Білому домі пояснили перекидування атомної субмарини на Близький Схід

Переміщення підводного атомного човна класу "Огайо" на Близький Схід є необхідністю у рамках стримування сторін від розширення конфлікту.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Я просто скажу вам у загальних рисах, що ми продовжимо коригувати позицію наших сил у регіоні", - сказав Кірбі.

Він підкреслив, що такий крок є необхідним для захисту військ та об'єктів США в регіоні, а також передати "потужний меседж стримування" будь-якій стороні, яка захоче ескалації конфлікту.

Підводні човни типу "Огайо"

Підводні човни типу "Огайо" - це серія американських стратегічних атомних підводних човнів третього покоління. Вони становлять основу стратегічних наступальних ядерних сил, навіть постійно виходять на бойове патрулювання, проводячи у морі 60 % часу.

З 2002 року це єдиний тип ракетоносців, що знаходиться на озброєнні ВМС США. В даний час 14 з 18 підводних човнів серії мають на озброєнні по 24 міжконтинентальні балістичні ракети типу "Трайдент".

Підтримка США Ізраїлю

Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня США заявили про направлення в регіон авіаносної групи. Пізніше туди прибув і авіаносець USS Dwight D. Eisenhower. Також Сполучені Штати перекинули до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачів F-35 та F-15.

За словами глави Пентагону, відправлення USS Dwight D. Eisenhower до Східного Середземномор'я - це частина зусиль США щодо стримування ворожих дій проти Ізраїлю або будь-яких зусиль, спрямованих на розширення цієї війни після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Крім того, США заявляли, що направили до Ізраїлю літаки із засобами ППО та боєприпасами.

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