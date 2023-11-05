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На тлі нападу ХАМАС на Ізраїль. Другий авіаносець США прибув до Близького Сходу

Неділя 05 листопада 2023 04:40
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На тлі нападу ХАМАС на Ізраїль. Другий авіаносець США прибув до Близького Сходу Фото: другий авіаносець США прибув на Близький Схід (facebook.com/TheCVN69)
Автор: Константин Широкун

Американська ударна авіаносна група на чолі з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower прибула на Близький Схід.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter Центрального командування Збройних сил США.

"Авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower прибула на Близький Схід у рамках посилення регіональної присутності", - йдеться у повідомленні Центрального командування.

Повідомляється, що до складу ударної групи увійшли флагманський авіаносець USS Dwight D. Eisenhower, ракетний крейсер USS Philippine Sea, есмінці USS Mason і USS Gravely, а також 3 авіаносне крило з дев'ятьма ескадрильями.

Допомога США Ізраїлю

Після нападу ХАМАС на Ізраїль стало відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Також Сполучені Штати перекинули до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачів F-35 та F-15.

Пізніше стало відомо, що туди ж прямує авіаносець USS Dwight D. Eisenhower. За словами глави Пентагону, відправлення USS Dwight D. Eisenhower до Східного Середземномор'я – це частина зусиль США щодо стримування ворожих дій проти Ізраїлю або будь-яких зусиль, спрямованих на розширення цієї війни після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Крім того, США заявляли, що направили до Ізраїлю літаки із засобами ППО та боєприпасами.

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