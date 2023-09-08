Необхідні дії, а не "мовчання ягнят", - в ОП про падіння російського БпЛА в Румунії

"Звичайно, ніхто не очікує, що НАТО застосує статтю 5 і розпочне війну з Росією через металеву бляшанку, що впала в румунському полі. Це не той випадок. Росія дозволяє собі використовувати повітряний простір Румунії та інших сусідів для ракетних атак на Україну лише з однієї причини. Тому що є тиша", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, аби уникнути таких випадків, країни повинні попередити Росію про готовність збивати її ракети та БпЛА в певному радіусі для захисту власних кордонів.

Зокрема ключовим моментом є й посилення протиповітряної оборони в прикордонних районах України, що підвищить безпеку країн, які межують та обмежить провокаційні можливості терористів.

"Потрібні прості дії, а не "мовчання ягнят", - додав Подоляк.

Що цьому передувало

В ніч на 4 вересня російські терористи здійснили чергову атаку дронами-камікадзе "Шахед" на портову інфраструктуру України в Одеській області.

Як відзначили в Міністерстві закордонних справ України, один з БпЛА впав на території Румунії. Румунські МЗС й Міноборони заперечили цю інформацію, втім пізніше президент Клаус Йоганніс визнав інцидент.