RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Необходимы действия, а не "молчание ягнят", - в ОП о падении российского БПЛА в Румынии

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президент (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия использует чужое воздушное пространство для нанесения ударов по Украине из-за отсутствия реакции. Мир должен жестче реагировать на такие инциденты.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

"Конечно, никто не ожидает, что НАТО применит статью 5 и начнет войну с Россией из-за металлической банки, упавшей в румынском поле. Это не тот случай. Россия позволяет себе использовать воздушное пространство Румынии и других соседей для ракетных атак на Украину только по одной причине. Потому что есть тишина", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, чтобы избежать таких случаев, страны должны предупредить Россию о готовности сбивать ее ракеты и БпЛА в определенном радиусе для защиты собственных границ. 

В частности ключевым моментом является и усиление противовоздушной обороны в приграничных районах Украины, что повысит безопасность стран, которые граничат и ограничит провокационные возможности террористов. 

"Нужны простые действия, а не "молчание ягнят", - добавил Подоляк. 

Что этому предшествовало

В ночь на 4 сентября российские террористы совершили очередную атаку дронами-камикадзе "Шахед" на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области. 

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, один из БпЛА упал на территории Румынии. Румынские МИД и Минобороны отрицали эту информацию, впрочем, позже президент Клаус Йоханнис признал инцидент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияОфис президентаВойна в Украине