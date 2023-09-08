Необхідні дії, а не "мовчання ягнят", - в ОП про падіння російського БпЛА в Румунії

Росія використовує чужий повітряний простір для завдання ударів по Україні через відсутність реакції. Світ повинен більш жорстко реагувати на такі інциденти.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

"Звичайно, ніхто не очікує, що НАТО застосує статтю 5 і розпочне війну з Росією через металеву бляшанку, що впала в румунському полі. Це не той випадок. Росія дозволяє собі використовувати повітряний простір Румунії та інших сусідів для ракетних атак на Україну лише з однієї причини. Тому що є тиша", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, аби уникнути таких випадків, країни повинні попередити Росію про готовність збивати її ракети та БпЛА в певному радіусі для захисту власних кордонів.

Зокрема ключовим моментом є й посилення протиповітряної оборони в прикордонних районах України, що підвищить безпеку країн, які межують та обмежить провокаційні можливості терористів.

"Потрібні прості дії, а не "мовчання ягнят", - додав Подоляк.

Що цьому передувало

В ніч на 4 вересня російські терористи здійснили чергову атаку дронами-камікадзе "Шахед" на портову інфраструктуру України в Одеській області.

Як відзначили в Міністерстві закордонних справ України, один з БпЛА впав на території Румунії. Румунські МЗС й Міноборони заперечили цю інформацію, втім пізніше президент Клаус Йоганніс визнав інцидент.