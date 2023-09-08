Необходимы действия, а не "молчание ягнят", - в ОП о падении российского БПЛА в Румынии

Россия использует чужое воздушное пространство для нанесения ударов по Украине из-за отсутствия реакции. Мир должен жестче реагировать на такие инциденты.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

"Конечно, никто не ожидает, что НАТО применит статью 5 и начнет войну с Россией из-за металлической банки, упавшей в румынском поле. Это не тот случай. Россия позволяет себе использовать воздушное пространство Румынии и других соседей для ракетных атак на Украину только по одной причине. Потому что есть тишина", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, чтобы избежать таких случаев, страны должны предупредить Россию о готовности сбивать ее ракеты и БпЛА в определенном радиусе для защиты собственных границ.

В частности ключевым моментом является и усиление противовоздушной обороны в приграничных районах Украины, что повысит безопасность стран, которые граничат и ограничит провокационные возможности террористов.

"Нужны простые действия, а не "молчание ягнят", - добавил Подоляк.

Что этому предшествовало

В ночь на 4 сентября российские террористы совершили очередную атаку дронами-камикадзе "Шахед" на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, один из БпЛА упал на территории Румынии. Румынские МИД и Минобороны отрицали эту информацию, впрочем, позже президент Клаус Йоханнис признал инцидент.