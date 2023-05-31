Необхідна саме зараз! Зеленський подякував США за новий оборонний пакет для ЗСУ

Новий оборонний пакет від США для України, що включає серед іншого ракети для системи ППО Patriot, а також РСЗВ M142 Himars, є важливим та необхідним озброєнням для ЗСУ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
Так, Зеленський висловив подяку американській стороні за черговий пакет озброєнь у рамках допомоги нашій країні на тлі відбиття повномасштабної військової агресії РФ.
"Зараз я дякую Сполученим Штатам Америки, особисто президенту (Джо) Байдену, обом партіям Конгресу і кожному американцю - всім, хто цінує свободу, - за новий оборонний пакет для наших воїнів", - сказав президент України
Так, зазначив глава Української держави, йдеться про ракети для "Петріотів" та для "Хаймарсів", а також про артилерію та іншу "дуже необхідну нам зброю".
"Необхідну саме зараз!" - наголосив Зеленський.
Відео: Володимир Зеленський виступив зі зверненням увечері 31 травня
Сьогодні, 31 травня, Штати оголосили черговий пакет військової допомоги для України на суму 300 млн доларів. Як уточнили в Пентагоні, нову зброю надають Україні із запасів США. Пакет включає:
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