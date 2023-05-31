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Необходимо именно сейчас! Зеленский поблагодарил США за новый оборонный пакет для ВСУ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Новый оборонный пакет от США для Украины, включающий ракеты для системы ПВО Patriot, а также РСЗО M142 Himars, является актуальными необходимым вооружением для ВСУ в настоящее время.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Так, Зеленский выразил благодарность американской стороне за очередной пакет вооружений в рамках помощи нашей стране на фоне отражения полномасштабной военной агрессии РФ.

"Сейчас я благодарю Соединенные Штаты Америки, лично президента (Джо) Байдена, обеих партий Конгресса и каждого американца - всех, кто ценит свободу, - за новый оборонный пакет для наших воинов", - сказал президент Украины

Так, отметил глава Украинского государства, речь идет о ракетах для "Петриотов" и для "Хаймарсов", а также артиллерии и другом "очень необходимом нам оружии".

"Необходимую именно сейчас!" - подчеркнул Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский выступил с обращением вечером 31 мая

Новый пакет военной помощи от США

Сегодня, 31 мая, Штаты объявили очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 300 млн долларов. Как уточнили в Пентагоне, новое оружие предоставляют Украине из запасов США. Пакет включает:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
  • ракеты AIM-7 для систем ПВО;
  • системы противовоздушной обороны Avenger;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 105-мм танковые боеприпасы;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • авиационные ракеты Zuni;
  • боеприпасы для беспилотных авиационных систем;
  • противотанковые системы AT-4;
  • более 30 миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • оборудование и системы для разминирования;
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • приборы ночного видения.

Отметим, что авиаракеты AIM-7 Sparrow наша страна получит впервые. Что известно об этих самонаводящихся ракетах - читайте в материале РБК-Украина.

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