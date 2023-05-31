Необходимо именно сейчас! Зеленский поблагодарил США за новый оборонный пакет для ВСУ

Так, Зеленский выразил благодарность американской стороне за очередной пакет вооружений в рамках помощи нашей стране на фоне отражения полномасштабной военной агрессии РФ.

"Сейчас я благодарю Соединенные Штаты Америки, лично президента (Джо) Байдена, обеих партий Конгресса и каждого американца - всех, кто ценит свободу, - за новый оборонный пакет для наших воинов", - сказал президент Украины

Так, отметил глава Украинского государства, речь идет о ракетах для "Петриотов" и для "Хаймарсов", а также артиллерии и другом "очень необходимом нам оружии".

"Необходимую именно сейчас!" - подчеркнул Зеленский.

Видео: Владимир Зеленский выступил с обращением вечером 31 мая

Новый пакет военной помощи от США

Сегодня, 31 мая, Штаты объявили очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 300 млн долларов. Как уточнили в Пентагоне, новое оружие предоставляют Украине из запасов США. Пакет включает:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

ракеты AIM-7 для систем ПВО;

системы противовоздушной обороны Avenger;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

105-мм танковые боеприпасы;

высокоточные авиационные боеприпасы;

авиационные ракеты Zuni;

боеприпасы для беспилотных авиационных систем;

противотанковые системы AT-4;

более 30 миллионов патронов для стрелкового оружия;

оборудование и системы для разминирования;

боеприпасы для разрушения препятствий;

приборы ночного видения.

Отметим, что авиаракеты AIM-7 Sparrow наша страна получит впервые. Что известно об этих самонаводящихся ракетах - читайте в материале РБК-Украина.