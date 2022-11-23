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Ненависть на звірячому рівні. Подоляк назвав мету ракетних ударів РФ

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Росіяни сьогодні, 23 листопада, знову завдали масованого ракетного удару по території України. Мета такого вчинку проста - росіяни ненавидять українців.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Яка справжня мета РФ? Я вам скажу. Вона досить проста та неочікувана. Вони нас просто ненавидять", - заявив Подоляк.

Він зазначив, що Росія знає про те, що після поразки їй доведеться відповідати за величезний обсяг військових злочинів, вчинених щодо України. Тому, на думку Подоляка, росіяни вирішили просто нищити Україну та цинічно заморозити українців, щоб завдати якомога більше збитків.

"Оце єдиний мотив. Психологічна ненависть на звірячому рівні. Тут немає військових сенсів", - резюмував представник Офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні російські війська випустили по українським містам 70 крилатих ракет.

В результаті ракетних обстрілів в Україні сталося масове відключення світла.

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