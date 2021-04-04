Немцы поддержали наделение Меркель особыми полномочиями в условиях пандемии

Согласно данным опроса, 53% немцев выступили за то, чтобы у федерального правительства была возможность вводить меры без согласия со стороны региональных властей. За то, чтобы центральные власти согласовывали свои действия с региональными, высказалось 36% респондентов. Не смогли определиться со своей позицией 11% опрошенных.

Отмечается, что желание наделить федерально правительство особыми полномочиями больше всего поддерживают сторонники партии "Зеленых», менее всего это мнение разделяют в рядах "Альтернативы для Германии" (АдГ). Издание напоминает, что текущий момент основные решения по противодействию пандемии принимаются совместно канцлером и премьерами федеральных земель.

Издание отмечает, что Ангела Меркель устала нерешительности региональных властей по введению экстренных мер для борьбы с коронавирусом. По мнению канцлера, нынешние меры, предпринятые против распространения инфекции, недостаточны.

По данным издания, в администрации канцлера идет обсуждение возможности ввести тотальный карантин. Причиной этого стали риски взрывного роста числа заражений во время пасхальных праздников.