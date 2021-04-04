Німці підтримали наділення Меркель особливими повноваженнями в умовах пандемії

В умовах пандемії коронавирусу більше половини німців підтримали наділення канцлера Німеччини Ангели Меркель особливими повноваженнями. Їх суть полягає в праві глави уряду одноосібно приймати рішення, пов'язані з епідеміологічною ситуацією.
Про це повідомляє газета Bild з посиланням на результати опитування інституту YouGov.
Згідно з даними опитування, 53% німців виступили за те, щоб у федерального уряду була можливість впроваджувати заходи без згоди з боку регіональної влади. За те, щоб центральна влада погоджували свої дії з регіональними, висловилося 36% респондентів. Не змогли визначитися зі своєю позицією 11% опитаних.
Відзначається, що бажання наділити федерально уряд особливими повноваженнями найбільше підтримують прихильники партії "Зелених", найменше цю думку поділяють у рядах "Альтернативи для Німеччини" (АДГ). Видання нагадує, що поточний момент основні рішення щодо протидії пандемії приймаються спільно канцлером і прем'єрами федеральних земель.
Видання зазначає, що Ангела Меркель втомилася нерішучості регіональних влад щодо введення екстрених заходів для боротьби з коронавірусів. На думку канцлера, нинішні заходи, вжиті проти поширення інфекції, недостатні.
За даними видання, в адміністрації канцлера йде обговорення можливості ввести тотальний карантин. Причиною цього стали ризики вибухового зростання числа заражень під час великодніх свят.
Нагадаємо, Ангела Меркель раніше закликала німців дотримуватися карантину під час святкування Великодня. Вона попросила співгромадян зменшити кількість контактів і не подорожувати без гострої необхідності.
Відзначимо, на початку тижня Меркель звернулася до німецьких федеральних земель із закликом посилити карантинні обмеження. Вона також висловила невдоволення тим, що в деяких землях не дотримуватися певного механізму.
Також РБК-Україна писало, що на цьому тижні Німеччина посилила контроль на кордоні. Німеччина зобов'язала всіх прибулих авіапасажирів мати негативний тест на COVID-19.